Власти Москвы сообщили, что городским метро пользуются 15% от обычного потока людей

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Лишь 15% от обычного потока людей на этой неделе пользуются столичным метро благодаря введенному в городе режиму всеобщей изоляции. Об этом в пятницу сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова в эфире телеканала "Россия-1".

"Режим самоизоляции на этой неделе дает положительные результаты. На основании данных общественного транспорта мы видим, что трафик очень сильно упал, сегодня в метро заходят 15% от того потока, который шел ежедневно", - сказала заммэра.

Она отметила, что на 60% снизилась плотность движения на дорогах столицы. "Если так будет продолжаться, никаких дополнительных ограничений, механизмов, пропусков вводить будет не надо. Если же поведение будет изменяться, люди будут более легкомысленно относиться к этому, режим может стать более жестким", - сказала Ракова.

Она добавила, что режим самоизоляции позволяет максимально обеспечить социальную дистанцию в условиях пандемии.