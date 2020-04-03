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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Москвы сообщили, что городским метро пользуются 15% от обычного потока людей

Заммэра столицы Анастасия Ракова добавила, что на 60% снизилась плотность движения на дорогах Москвы

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Лишь 15% от обычного потока людей на этой неделе пользуются столичным метро благодаря введенному в городе режиму всеобщей изоляции. Об этом в пятницу сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова в эфире телеканала "Россия-1".

"Режим самоизоляции на этой неделе дает положительные результаты. На основании данных общественного транспорта мы видим, что трафик очень сильно упал, сегодня в метро заходят 15% от того потока, который шел ежедневно", - сказала заммэра.

Она отметила, что на 60% снизилась плотность движения на дорогах столицы. "Если так будет продолжаться, никаких дополнительных ограничений, механизмов, пропусков вводить будет не надо. Если же поведение будет изменяться, люди будут более легкомысленно относиться к этому, режим может стать более жестким", - сказала Ракова.

Она добавила, что режим самоизоляции позволяет максимально обеспечить социальную дистанцию в условиях пандемии.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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