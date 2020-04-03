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Пандемия коронавируса нового типа

Собянин подтвердил, что москвичи могут ездить на личных машинах в условиях самоизоляции

По словам мэра столицы, это не должно быть "массовым катанием"
Мэр Москвы Сергей Собянин Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Мэр Москвы Сергей Собянин
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что москвичи могут передвигаться по городу на личных автомобилях в условиях самоизоляции, необходимой для профилактики распространения коронавирусной инфекции.

"Конечно, если вы едете на работу, если вы поехали в магазин, то и ради бога, но это не должно быть массовое катание", - сказал мэр в пятницу в эфире телеканала "Россия-1", отвечая на соответствующий вопрос. Он пояснил, что по системе ЦАФАП сразу видно, что делает каждая машина в мегаполисе. "Или [машина] катается без конца по городу, или она просто от дома до работы и обратно, мы за этим будем следить", - заметил Собянин.

В этой связи он подчеркнул, что граждане в первую очередь сами должны понимать и осознавать свои действия. "Надо иметь в виду, что если вы собираетесь впятером, вшестером, всех соседей и поехали куда-то, то это тоже негодная ситуация, лучше уж тогда на общественном транспорте", - заключил мэр.

Ранее, 29 марта, Собянин сообщил о расширении режима самоизоляции из-за коронавируса на всех жителей столицы. Покидать жилье разрешается только в случаях обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и других угроз жизни и здоровью, поездок на работу, покупок в ближайшем магазине, выгула животных на расстоянии не больше 100 м от дома, выноса мусора.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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