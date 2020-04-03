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Пандемия коронавируса нового типа

Чувашия приостановила все междугородные перевозки пассажиров до особого распоряжения

Кроме того, на территории региона будут ограничены регулярные перевозки пассажиров и багажа по межмуниципальным маршрутам в пригородном сообщении

ТАСС, 3 апреля. Междугородные перевозки пассажиров из-за угрозы распространения коронавируса приостановлены с 3 апреля в Чувашии до особого распоряжения, говорится в указе, который в пятницу подписал врио главы республики Олег Николаев.

"С 3 апреля 2020 года до особого распоряжения при улучшении санитарно-эпидемиологической обстановки приостановить на территории Чувашской Республики осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в междугородном сообщении", - говорится в тексте документа.

На территории Чувашии также будут ограничены регулярные перевозки пассажиров и багажа по межмуниципальным маршрутам в пригородном сообщении. Движение будет организовано в интервалы с 5:00 до 9:00, с 12:00 до 14:00, с 17:00 до 21:00.

В пригородном сообщении Чебоксары - Новочебоксарск перевозки будут осуществляться с 5:00 до 9:00 с интервалом движения в 10 минут, с 9:00 до 17:00 в 20 минут, с 17:00 до 21:00 в 15 минут. На территории Чувашии, в том числе в городах Чебоксары и Новочебоксарск, будут приостановлены перевозки пассажиров и багажа по заказам.

Врио главы республики заявил, что такие меры многим могут показаться жесткими, но он считает их оправданными. "Сейчас нам важно обеспечить безопасность и благополучие граждан. Очень надеюсь на самосознание, самодисциплину и ответственное отношение к этой теме жителей нашей республики", - приводит слова Николаева его пресс-служба.

Теги
РоссияНиколаев, Олег АлексеевичЧувашияПандемия коронавируса нового типа
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