На Украине число зараженных коронавирусом превысило 1 тыс. человек

КИЕВ, 3 апреля. /ТАСС/. Число случаев заражения коронавирусом на Украине достигло 1072. Об этом в пятницу сообщается в Telegram-канале Министерства здравоохранения Украины "Коронавирус инфо".

"По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 22:00 3 апреля на Украине 1072 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19. Всего зафиксировано 27 летальных случаев от COVID-19, 22 человека выздоровели", - сказано в сообщении.

На Украине до 24 апреля введен карантин и режим чрезвычайной ситуации. Больше всего заболевших фиксируется в Киеве и Черновицкой области.