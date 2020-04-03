Посольство Армении: власти России разрешили чартерный рейс Москва - Ереван 6 апреля

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Российские власти разрешили авиакомпании Red Wings осуществить чартерный рейс Москва - Ереван 6 апреля для возвращения граждан Армении на родину. Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении посольства республики в РФ.

"Сообщаем, что авиакомпания Red Wings со стороны правительства РФ получила разовое разрешение на осуществление чартерного рейса Москва - Ереван (WZ4323) 6 апреля в 15:40 по московскому времени", - говорится в тексте, размещенном на сайте армянского диппредставительства.

В посольстве подчеркнули, что соотечественники по прибытии на родину будут обязаны пройти двухнедельный карантин.

Ранее в пятницу сообщалось, что Россия с 4 апреля останавливает все пассажирское международное авиасообщение, включая вывозные рейсы для граждан РФ.

Россия начала поэтапно ограничивать авиасообщение с другими странами на фоне коронавируса с февраля, а 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение.