{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Посольство Армении: власти России разрешили чартерный рейс Москва - Ереван 6 апреля

Его выполнит авиакомпания Red Wings

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Российские власти разрешили авиакомпании Red Wings осуществить чартерный рейс Москва - Ереван 6 апреля для возвращения граждан Армении на родину. Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении посольства республики в РФ.

"Сообщаем, что авиакомпания Red Wings со стороны правительства РФ получила разовое разрешение на осуществление чартерного рейса Москва - Ереван (WZ4323) 6 апреля в 15:40 по московскому времени", - говорится в тексте, размещенном на сайте армянского диппредставительства.

В посольстве подчеркнули, что соотечественники по прибытии на родину будут обязаны пройти двухнедельный карантин.

Ранее в пятницу сообщалось, что Россия с 4 апреля останавливает все пассажирское международное авиасообщение, включая вывозные рейсы для граждан РФ.

Россия начала поэтапно ограничивать авиасообщение с другими странами на фоне коронавируса с февраля, а 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение.

Теги
АрменияРоссия
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Передвижение по своей территории ограничили 20 субъектов России
В частности, въезд и выезд граждан будет ограничен в Омск, нарушителям режима всеобщей изоляции грозит штраф до 40 тыс. рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС