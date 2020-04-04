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Пандемия коронавируса нового типа

В Лондоне открыли полевой госпиталь, рассчитанный на 4 тыс. инфицированных коронавирусом

Госпиталь был развернут за девять дней с участием британских военных и в настоящий момент оснащен 500 реанимационными койками с аппаратами искусственной вентиляции легких

ЛОНДОН, 4 апреля. /ТАСС/. Полевой госпиталь, способный принять до 4 тыс. человек, инфицированных новым коронавирусом, был открыт в пятницу на востоке Лондона. Первый из шести госпиталей "Nightingale", которые в ближайшие недели должны развернуть в стране, открывали глава британского Минздрава Мэтт Хэнкок и принц Уэльский Чарльз, обратившийся к собравшимся по видеосвязи из Шотландии, где он продолжает оставаться в самоизоляции.

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"Будем надеяться, что этот госпиталь будет нам необходим в течение как можно более короткого периода времени и понадобится как можно меньшему числу пациентов", - сказал в своей речи наследник престола, признав, что ему посчастливилось перенести заболевание, вызываемое новым коронавирусом, "в относительно легкой форме". "Надеюсь, что в нынешнее мрачное время это место станет лучом света, символом самоотверженной помощи нуждающимся", - добавил принц.

Лондонский госпиталь "Nightingale" был развернут за девять дней на территории выставочного центра ExCel с участием британских военных и в настоящий момент оснащен 500 реанимационными койками с аппаратами искусственной вентиляции легких. Ожидается, что он начнет принимать пациентов уже на выходных. Впоследствии число коек может быть при необходимости увеличено до 4 тыс.

Система полевых госпиталей, которые сейчас разворачиваются в Великобритании, получила свое название в честь сестры милосердия Флоренс Найтингейл (1820-1910), которая прославилась, оказывая помощь британским солдатам во время Крымской войны, а затем реформировала британскую систему здравоохранения. В ближайшее время дополнительные госпитали будут развернуты в Бирмингеме, Бристоле, Глазго, Манчестере и Харрогейте. Предполагается, что доставлять в них будут пациентов с коронавирусом, чье состояние требует госпитализации, однако стабильно.

23 марта в целях борьбы с распространением нового коронавируса в Соединенном Королевстве был введен карантин. Людям запрещено покидать свои дома без крайней необходимости. По данным, распространенным в пятницу британскими властями, число умерших в стране пациентов с коронавирусом за сутки возросло на 684, до 3 605. Число инфицированных увеличилось до 38 168.

На прошлой неделе коронавирусная инфекция была обнаружена у премьер-министра страны Бориса Джонсона, который в пятницу заявил, что у него сохраняются симптомы заболевания. Коронавирусом заразились принц Уэльский Чарльз и глава Минздрава Мэтт Хэнкок, которые уже выздоровели. Неделю провел дома с подозрением на инфекцию и глава Минобороны Бен Уоллес, также уже объявивший о выздоровлении. В самоизоляции по-прежнему находятся британский министр по делам Шотландии Алистер Джек, главный санитарный врач Англии Крис Уитти, главный советник премьера Доминик Каммингс.

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ВеликобританияПандемия коронавируса нового типа
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