Власти США рекомендуют американцам носить тканевые маски для защиты от коронавируса

ВАШИНГТОН, 4 апреля. /ТАСС/. Центры по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) США рекомендуют американцам для защиты от нового коронавируса носить тканевые немедицинские маски. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил в пятницу на брифинге в Белом доме.

"CDC советуют использовать немедицинские [изделия] из ткани, чтобы прикрыть лицо", - сказал Трамп.

При этом он подчеркнул, что совет носит исключительно рекомендательный, а не обязательный характер. "Это добровольно, вы не обязаны это делать", - пояснил глава вашингтонской администрации.

Сам Трамп рекомендации следовать не планирует. "Я не думаю, что буду это делать", - сказал он.

"Я хочу подчеркнуть, что CDC не рекомендует использовать медицинские или хирургические маски. Мы хотим, чтобы они использовались медиками, которые так усердно работают. Медицинские средства защиты необходимо сохранить для работников сферы здравоохранения", - добавил Трамп.