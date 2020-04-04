CNN: плавучий госпиталь ВМС США начнет принимать пациентов в Нью-Йорке

НЬЮ-ЙОРК, 4 апреля. /ТАСС/. Плавучий госпиталь ВМС США Comfort, прибывший в понедельник в гавань Нью-Йорка для помощи в борьбе с распространением нового коронавируса, начнет принимать на борт пациентов, не сдавших анализы на наличие инфекции, но не испытывающих характерных симптомов. Об этом сообщила в пятницу телекомпания CNN .

В четверг газета The New York Times сообщала о том, что с момента прибытия судна на его борт приняли лишь троих пациентов. Причиной тому стало то, что плавучий госпиталь не предназначен для приема больных COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание) и принимает лишь пациентов с другими заболеваниями, перенаправленных из городских больниц.

Как отмечает CNN, для поступления на борт Comfort пациентам необходимо было до нынешнего момента иметь при себе свидетельство отрицательных результатов теста на коронавирус. Теперь же, как отмечает телекомпания, хотя пациентов с коронавирусом по-прежнему не будут лечить на борту плавучего госпиталя, там можно будет сдать анализы на наличие инфекции без предварительного посещения больницы. При этом пациент не должен испытывать симптомов, характерных для COVID-19. В случае, если результат окажется положительным, человека перенаправят в одну из городских больниц, а если отрицательным - он продолжит лечение на борту судна.

Ранее в пятницу губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, отвечая на вопрос о том, почему прибывший в гавань Нью-Йорка плавучий госпиталь принял мало пациентов, отметил, что этот госпиталь предназначен для тех, кто не заражен коронавирусом. "Они не хотели бы брать на борт пациентов с коронавирусом, поскольку потом весь плавучий госпиталь пришлось бы дезинфицировать", - пояснил он.

Куомо отметил, что число жителей штата Нью-Йорк, зараженных коронавирусом, составило в пятницу 102 836, а число умерших за сутки выросло с 2373 до 2935. В одноименном городе заражены свыше 56 тыс. человек, умерли 1 867.