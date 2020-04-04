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Пандемия коронавируса нового типа

Железнодорожное сообщение между Приморьем и Хабаровским краем сокращено из-за коронавируса

Временно отменяется поезд №5/6 Владивосток - Хабаровск

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Дальневосточный филиал АО "Федеральная пассажирская компания" с 7 апреля сокращает количество рейсов по железнодорожному маршруту Владивосток - Хабаровск в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране и в мире. Об этом в субботу сообщили журналистам в пресс-службе в РЖД.

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"В связи со снижением пассажиропотока из-за сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановки временно отменяется поезд №5/6 Владивосток - Хабаровск", - сообщили в пресс-службе.

Пассажиров, уже купивших билеты, пересадят на другие поезда направления Владивосток - Хабаровск - Владивосток или вернут денежные средства.

На сегодняшний день в Хабаровском крае коронавирусная инфекция подтверждена у 10 человек, тяжелобольных среди них нет. В Приморье зарегистрировано семь случаев заражения, из них два человека уже вылечены и выписаны из больницы, один человек умер. Умершему было 52 года.

Теги
РоссияПриморский крайХабаровский крайПандемия коронавируса нового типа
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