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Пандемия коронавируса нового типа

В США заявили, что санкции в отношении РФПИ не распространяются на медпомощь

Ранее Россия направила США самолет с медицинским оборудованием для борьбы с коронавирусом

ВАШИНГТОН, 4 апреля. /ТАСС/. Американские секторальные санкции в отношении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) не распространяются на поставки медицинского оборудования. Об этом сообщил в пятницу ТАСС представитель администрации США высокого ранга.

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"На РФПИ распространяются определенные <...> секторальные санкции (фонд был внесен в черные списки в 2015 году - прим. ТАСС), которые не будут применяться к операциям по поставке медицинского оборудования и материалов", - сказал собеседник агентства.

Как заявил со своей стороны ТАСС другой представитель администрации США, Вашингтон "ценит, что Россия продала все эти [медицинские] принадлежности по цене ниже рыночной".

Ранее РФ направила США помощь для борьбы с коронавирусом - самолет с медицинским оборудованием прибыл в Нью-Йорк 1 апреля. Как сообщила в четверг ТАСС официальный представитель МИД России Мария Захарова, половина стоимости медицинского оборудования, доставленного в Соединенные Штаты, была оплачена РФПИ, другая половина - американской стороной.

В свою очередь газета РБК ранее опубликовала материал, в котором утверждается, что среди медтехники, доставленной в среду в США из РФ, оказались аппараты искусственной вентиляции легких, произведенные компанией, которая находится под действием американских санкций. Речь идет о приборах "Авента М", выпускаемых Уральским приборостроительным заводом, который входит в концерн "Радиоэлектронные технологии". Последний попал в 2014 году под американские рестрикции, введенные в связи с ситуацией на Украине.

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СШАРоссияПандемия коронавируса нового типа
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