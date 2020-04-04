Роспотребнадзор советует соблюдать рекомендации ВОЗ о правильном питании при самоизоляции

"В связи с распространением инфекционного заболевания, вызванного новым коронавирусом, многим людям настоятельно рекомендуется оставаться дома. В этот период, когда резервы иммунной системы необходимы для борьбы с инфекцией, укрепить здоровье поможет правильное питание", - говорится в субботнем сообщении Роспотребнадзора.

Во многих странах были зафиксированы случаи избыточных закупок, поэтому разумнее заранее составлять список того, что нужно приобрести в магазине. В первую очередь это скоропортящиеся продукты - фрукты, овощи, нежирная молочка. ВОЗ советует не упускать возможность во время режима самоизоляции попробовать новые рецепты, которые легко найти в интернете. Организация напоминает, что можно воспользоваться услугами бесконтактной доставки продуктов и горячих блюд, что не противоречит режиму самоизоляции или условиям карантина, поскольку не требует прямого общения с посторонними.

Также эксперты советуют организовывать совместные семейные завтраки, обеды и ужины - это не только компенсация нехватки социальных контактов, но и возможность показать детям пример здорового питания, привить полезные навыки в готовке. ВОЗ советует выбирать простые рецепты, чтобы дети не теряли интерес к кулинарии, а также предоставлять им возможность проявить инициативу, например самостоятельно выбрать овощи к обеду или ужину. Рекомендуется ограничить употребление жиров, соли, сахара и алкоголя, уделить больше внимания клетчатке и жидкости, следить за размером порций, так как долгое пребывание дома способствует перееданию.