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Пандемия коронавируса нового типа

Pink сообщила, что была заражена коронавирусом

Певица рассказала, что после того, как ее тест на коронавирус показал положительный результат, на протяжении двух недель ее семья находилась дома и соблюдала инструкции врачей
Pink Photo by Jordan Strauss/Invision/AP, File
Описание
Pink
© Photo by Jordan Strauss/Invision/AP, File

ТАСС, 4 апреля. Американская исполнительница Pink сообщила в пятницу, что была заражена новым коронавирусом.

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"Две недели назад у моего трехлетнего сына Джеймсона и у меня появились симптомы COVID-19. К счастью, у нашего лечащего врача был доступ к тестам. Мой тест показал положительный результат", - написала певица на своей странице в Twitter. Она добавила, что на протяжении двух недель ее семья находилась дома и соблюдала инструкции врачей. "Несколько дней назад мы сделали повторный тест, и, слава богу, он оказался отрицательным", - добавила певица.

Чтобы поддержать сотрудников здравоохранения, Pink также решила пожертвовать по $500 тыс. в фонд больницы при Темпльском университете в Филадельфии и в кризисный фонд мэра Лос-Анджелеса.

По информации Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксированы более 277 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 7 тыс. человек.

Теги
СШАПандемия коронавируса нового типа
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