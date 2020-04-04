МИД РФ ожидает выделенных средств для работы по заявлениям россиян за рубежом

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Российской Федерации ожидает поступления 500 млн рублей для работы по заявлениям россиян, находящихся за рубежом. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook.

"Выделенные 500 млн рублей на поддержку еще в МИД не пришли. Они, по заверениям ведомств, должны материализоваться вместе с соответствующим распоряжением. И быстро", - говорится в сообщении.

Захарова отметила, что работа по заявлениям нуждающихся россиян начнется сразу после появления денежных средств и заявила о готовности работать совместно с Уполномоченными по правам человека РФ и субъектов РФ по решению гуманитарных вопросов соотечественников, а также с самими субъектами РФ.

"На посольства, особенно в Азии, ложится непомерная нагрузка и особая ответственность", - добавила представитель МИД РФ.

Как сообщила в пятницу Росавиация, действие ранее выданных разрешений на выполнение нерегулярных международных авиарейсов российских и иностранных авиакомпаний, связанных с вывозом российских граждан и граждан СНГ из иностранных государств на территорию РФ, временно приостановлено. Известно, что уже отменены рейсы "Аэрофлота" из Нью-Йорка и с Мальдив. Кроме того, S7 сообщила об отмене запланированных на 4 апреля рейсов из Бангкока во Владивосток и Иркутск.