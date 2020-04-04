Медработников Хабаровского края будут проверять на коронавирус еженедельно

ТАСС, 4 апреля. Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в субботу поручил каждую неделю обследовать на коронавирус медицинских работников региона, имеющих риск инфицирования. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе краевого правительства.

На сегодня в Хабаровском крае официально зарегистрировано 10 случаев заражения коронавирусной инфекцией, тяжелобольных нет. В регионе введен режим самоизоляции, согласно которому жители не должны покидать места проживания (пребывания).

"Сегодня губернатор провел заседание по вопросу дополнительных мер по недопущению распространения коронавируса на территории края. Он поручил министерству здравоохранения края обеспечить лабораторное обследование медицинских работников, имеющих риск инфицирования коронавирусом, на рабочих местах не реже одного раза в неделю", - сообщил в пресс-службе.

По данным хабаровского правительства, Фургал также поручил профильным ведомствам региона проработать вопросы по мерам поддержки граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в связи с потерей работы или дохода из-за ограничительных мер, вопросы по отсрочкам кредитных платежей и беспроцентных кредитов для выплат зарплат сотрудникам. Также краевой Минтранс прорабатывает вопрос с Министерством транспорта РФ о временном закрытии межрегиональных пассажирских перевозок.

Согласно последним данным, в мире заразились около 1 млн человек, зафиксировано свыше 50 тыс. смертельных исходов. В России на 3 апреля зафиксировано 4149 случаев заражения коронавирусом, 281 человек выздоровел. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (2923). По данным федерального оперативного штаба, умерли 34 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.