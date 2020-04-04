{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Ансамбль песни и пляски ЗВО записал песню, посвященную борьбе с коронавирусом

Клип на песню "Незараженный" артисты записали в условиях самоизоляции

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Ансамбль песни и пляски Западного военного округа (ЗВО) презентовал в Санкт-Петербурге клип на песню "Незараженный", посвященный борьбе петербуржцев с пандемией коронавируса. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении пресс-службы округа.

' Официальный канал Ансамбль песни и пляски ЗВО/YouTube'

"В песне, мотивирующей к борьбе с вирусом, воспевается работа врачей, отмечается сплоченность общества и действенность профилактических мероприятий. Текст композиции напоминает о героическом прошлом Санкт-Петербурга, не раз побеждавшем любые напасти", - отмечается в сообщении.

В основе сингла - песня Валерия Кипелова "Непокоренный". "Демонстрируемый в аккаунтах ансамбля в популярных социальных сетях клип записан артистами в условиях самоизоляции и призывает оставаться всех дома", - уточнили в округе.

Ансамбль песни и пляски ЗВО, созданный в 1929 году, является одним из старейших творческих коллективов российской армии. В годы Великой Отечественной войны коллектив ансамбля дал более двух тысяч концертов для защитников блокадного Ленинграда, из них более тысячи - на передовой. Артисты ансамбля прошли горячие точки Афганистана и Северного Кавказа, Сирии, выступали перед ликвидаторами аварии на Чернобыльской АЭС.

В России на 3 апреля было зафиксировано 4 149 случаев заражения коронавирусом, 281 человек выздоровел, умерли 34 человека. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (2923 случая). Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране. 

 

Ещё

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В России испытания вакцины от коронавируса на животных закончатся к концу апреля
Испытания на людях начнутся к июню
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС