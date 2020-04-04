Ансамбль песни и пляски ЗВО записал песню, посвященную борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Ансамбль песни и пляски Западного военного округа (ЗВО) презентовал в Санкт-Петербурге клип на песню "Незараженный", посвященный борьбе петербуржцев с пандемией коронавируса. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении пресс-службы округа.

"В песне, мотивирующей к борьбе с вирусом, воспевается работа врачей, отмечается сплоченность общества и действенность профилактических мероприятий. Текст композиции напоминает о героическом прошлом Санкт-Петербурга, не раз побеждавшем любые напасти", - отмечается в сообщении.

В основе сингла - песня Валерия Кипелова "Непокоренный". "Демонстрируемый в аккаунтах ансамбля в популярных социальных сетях клип записан артистами в условиях самоизоляции и призывает оставаться всех дома", - уточнили в округе.

Ансамбль песни и пляски ЗВО, созданный в 1929 году, является одним из старейших творческих коллективов российской армии. В годы Великой Отечественной войны коллектив ансамбля дал более двух тысяч концертов для защитников блокадного Ленинграда, из них более тысячи - на передовой. Артисты ансамбля прошли горячие точки Афганистана и Северного Кавказа, Сирии, выступали перед ликвидаторами аварии на Чернобыльской АЭС.

В России на 3 апреля было зафиксировано 4 149 случаев заражения коронавирусом, 281 человек выздоровел, умерли 34 человека. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (2923 случая). Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.