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В Татарстане увеличили время действия цифровых пропусков для выхода из дома

Речь идет о пропусках для поездок на дачу, а также изменения места пребывания

ТАСС, 4 апреля. Власти Татарстана увеличили время действия смс-пропусков для выезда на дачу и изменения места проживания в условиях режима самоизоляции. Об этом говорится в сообщении, размещенном в субботу на сайте министерства цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи республики.

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"В первом случае - выезд на дачу - увеличилось время действия цифрового пропуска с одного часа до двух часов. Использовать смс-пропуск по этой причине можно два раза в сутки. Время действия цифрового пропуска во втором случае - изменение места проживания - увеличено с одного часа до шести часов. Однако при этом сократилось частота его пользования: татарстанцы смогут оформить смс-пропуск по этой цели один раз в три дня", - отмечается в сообщении.

Во всех остальных случаях цифровой пропуск действителен в течение часа. Один житель региона может получить в сутки не более двух пропусков, разрешающих покидать место пребывания.

Ранее правительство Татарстана утвердило регламент по получению спецпропусков на время самоизоляции граждан. Смс-сервис предполагает предоставление временного разрешения для посещения суда, доставки несовершеннолетних в образовательную организацию, посещения медицинской или ветеринарной организации, участия в похоронах, получения либо восстановления паспорта.

Кроме этого, разрешение можно получить для поездки на дачу, посещения почты, кредитных организаций. Также разрешение можно оформить для доставки лекарств, продуктов и предметов первой необходимости больным родственникам или оказания им помощи.

В Татарстане зафиксировали 25 случаев заболевания коронавирусом, шесть человек выздоровели. Ранее в регионе был введен режим самоизоляции. С 1 апреля в республике отменены все межмуниципальные перевозки пассажиров и багажа.

 

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