Число заразившихся коронавирусом в Испании достигло почти 125 тыс.

МАДРИД, 4 апреля. /ТАСС/. По меньшей мере 124 736 случаев заражения новым коронавирусом было зафиксировано в Испании с начала распространения инфекции в стране. Об этом сообщили в субботу в Минздраве страны.

По его данным, 11 744 человека умерли, 34 219 пациентов выздоровели. В пятницу днем ведомство информировало о 117 710 заболевших и 10 935 жертвах эпидемии. Таким образом, за сутки в Испании от коронавируса умерли 809 человек.

В Италии было выявлено 119 827 случаев заражения коронавирусом. В субботу Департамент гражданской защиты республики озвучит обновленные данные по распространению заболевания. Сейчас темпы роста числа инфицированных в Италии стабилизировались, ожидается постепенное снижение количества выявленных случаев. Власти Испании также говорят о том, что королевство уже достигло пика распространения коронавируса в стране.

Пиренейское королевство занимает второе место в мире после Италии по числу умерших от заболевания. Учитывая текущие данные, сейчас Испания вышла на вторую позицию после США по количеству инфицированных. Королевство также занимает второе место после Китая по числу вылечившихся. Всего в мире было выявлено свыше 1 млн заболевших.

Первый случай заражения коронавирусом в Испании зафиксирован 31 января, число инфицированных резко начало расти после выявления вспышки в Италии. 14 марта Совет министров Испании одобрил введение в королевстве режима повышенной готовности из-за распространения коронавируса. Эта мера позволила властям ограничить передвижение жителей по всей стране, кроме случаев крайней необходимости.