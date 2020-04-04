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Пандемия коронавируса нового типа

ВОЗ пока не установила "промежуточный носитель" вируса, от которого мог заразиться человек

При этом в организации установили, что геном коронавируса очень похож на геном других вирусов, живущих в летучих мышах

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Последствия распространения нового коронавируса сложно предсказать, в ВОЗ продолжают работать над выявлением "промежуточного носителя" вируса. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйновичв фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус" на телеканале "Россия-1".

"Это мы еще не знаем", - ответила она на соответствующий вопрос.

Вуйнович также сообщила, что в ВОЗ пытаются установить "промежуточного носителя" вируса, от которого мог заразиться человек.

"Мы обнаружили, что геном коронавируса очень похож на геном других вирусов, живущих в летучих мышах. Надо отметить, что летучие мыши - это очень интересные создания, потому что они не болеют коронавирусом, а просто живут с ним. Мы считаем, что коронавирус попал к человеку не напрямую от летучих мышей, а через промежуточный вид. Сначала мы думали, что это ящерицы, которых обычно не едят в Китае, но теперь мы в этом не уверены, мы все еще пытаемся выяснить, кто стал промежуточным носителем, какое животное получило вирус от летучих мышей и передало его человеку", - пояснила она.

Теги
ШвейцарияПандемия коронавируса нового типа
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