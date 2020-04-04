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В Иране за сутки зафиксированы рекордные 158 случаев смерти из-за коронавируса

Количество новых случаев заражения в стране составило 2560

ТЕГЕРАН, 4 апреля. /ТАСС/. Почти 160 человек умерли в Иране за сутки вследствие заражения коронавирусом. Такие данные привел в субботу глава департамента по связям с общественностью министерства здравоохранения и медицинского образования исламской республики Киянуш Джаханпур.

"Количество новых случаев заражения коронавирусом в стране составило 2 560. Общее число заболевших достигло 55 743 человека", - приводит его слова агентство Фарс. Джаханпур отметил, что "за 24 часа из-за коронавируса умерли 158 человек, общее количество летальных исходов в настоящее время составляет 3 452".

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