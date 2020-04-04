Жительницу Сочи оштрафовали на 15 тыс. рублей за прогулку на карантине

СОЧИ, 4 апреля. /ТАСС/. Суд признал жительницу Сочи виновной в нарушении режима карантина из-за коронавируса и назначил ей штраф в размере 15 тыс. рублей. Об этом в субботу сообщается на сайте городской администрации.

"Адлерский районный суд признал виновной девушку 1999 года рождения. В условиях карантина она продолжительное время находилась на улице без уважительной причины", - говорится в сообщении.

Таким образом, девушке предстоит выплатить административный штраф в размере 15 тыс. рублей.

В Краснодарском крае с 31 марта начал действовать карантин, который подразумевает под собой полный запрет на передвижение по городу, за исключением выхода в магазин или аптеку. Отменено движение межмуниципального общественного транспорта, а для передвижения на личном необходимо получать специальные пропуска.