Жительнице Ростовской области грозит штраф за распространение фейка о коронавирусе

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 апреля. /ТАСС/. Штраф грозит жительнице Зимовниковского района Ростовской области за распространение в соцсети фейка о коронавирусе. Об этом в субботу журналистам сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по Ростовской области.

"Сотрудники отдела МВД России по Зимовниковскому району провели проверку по факту размещения фейковой информации о коронавирусной инфекции в социальной сети. 43-летняя местная жительница распространяла голосовое аудиосообщение, содержащее недостоверную общественно-значимую информацию под видом достоверных сведений о заболевшей семье и смерти женщины от коронавирусной инфекции, чем вызвала панику у жителей Зимовниковского района, а также поставила под угрозу нарушение общественного порядка на территории района", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в отношении фигурантки сотрудниками полиции собран материал, она может быть привлечена к административной ответственности согласно п. 9 ст. 13.15 КоАП РФ, что влечет наложение административного штрафа в размере от 30 тыс. до 100 тыс. рублей.