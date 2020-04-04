Москвичам не понадобится спецразрешение на выгул собак или вынос мусора

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Никаких специальных разрешений или кодов не нужно будет получать в Москве, чтобы вынести мусор или выгулять питомца при возможном введении системы контроля соблюдения режима самоизоляции. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы в субботу.

"Передвигаться по-прежнему можно будет как пешком, так и на общественном транспорте или личном автомобиле - достаточно лишь уведомить город о своих планах и иметь при себе полученный код. А чтобы выгулять питомца рядом с домом или вынести мусор на ближайшую контейнерную площадку, никаких уведомлений вообще не потребуется", - говорится в сообщении.

2 апреля мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что на данный момент в столице нет необходимости введения пропускного режима передвижения по городу. Однако в случае неблагоприятного развития эпидемиологической ситуации или роста количества нарушений домашнего режима город готов запустить умную систему контроля соблюдения правил самоизоляции. Она может заработать после подписания соответствующего нормативного акта правительства Москвы.

В случае, если такой правовой акт будет подписан, жители должны будут получать специализированный код, чтобы подтвердить свое перемещение по городу.

В России на 4 апреля зафиксирован 4 731 случай заражения коронавирусом, 333 человека выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (3 357). По данным федерального оперативного штаба на 11:00 мск, умерли 43 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.