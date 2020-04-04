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В Кабардино-Балкарии продлили режим самоизоляции до 30 апреля

В регионе также вводятся ограничения на передвижения автотранспорта

НАЛЬЧИК, 4 апреля. /ТАСС/. Режим самоизоляции в Кабардино-Балкарии продлили до 30 апреля, сообщил в субботу глава региона Казбек Коков, подписавший соответствующий указ.

"По данным специалистов, эпидемиологическая обстановка с распространением коронавируса в стране еще не достигла своего пика. Ближайшие недели будут особенно важными и решающими в определении тенденции дальнейшего развития ситуации. Поэтому сегодня принял решение о продлении срока действия мер по противодействию распространению коронавируса до 30 апреля. Хочу отметить, сроки действия положений указа, в случае улучшения обстановки, могут быть сокращены", - написал Коков на своей странице в Instagram.

Как следует из текста указа, до 30 апреля продлены все ранее введенные в регионе ограничительные меры, в том числе требование по самоизоляции жителей региона. Кроме того, вводятся ограничения на передвижения автотранспорта. "Ограничить проезд транзитного автомобильного транспорта через населенные пункты за исключением федеральных трасс и в случае отсутствия объездных автомобильных дорог", - говорится в тексте указа.

Как отметил Коков, в условиях действующих ограничений с трудностями столкнулась экономика региона. "Это почувствовали многие предприятия малого и среднего бизнеса, и соответственно наши граждане. В этой связи правительством КБР в ближайшее время будет утвержден комплекс дополнительных мер поддержки экономики республики", - написал глава региона в соцсети.

На 4 апреля в КБР зарегистрировано восемь случаев заражения коронавирусом: шестеро вернулись из-за границы, двое заболели после контакта с зараженными. По данным Минздрава региона, один из заболевших находится в тяжелом, но стабильном состоянии, остальные переносят болезнь в легкой форме. В госпитале остаются 23 человека, 966 человек находятся на самоизоляции под медицинским наблюдением. С 31 марта глава КБР Казбек Коков ввел режим полной самоизоляции для жителей региона.

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РоссияКабардино-Балкария
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