Движение поездов "Ласточка" временно отменят на некоторых маршрутах ОЖД

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 апреля. /ТАСС/. Октябрьская железная дорога (ОЖД, филиал ОАО "РЖД") приостановит с 6 по 30 апреля курсирование ряда поездов "Ласточка" из-за снижения пассажиропотока, вызванного пандемией коронавируса. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ОЖД в субботу.

"В связи со снижением пассажиропотока из-за сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановки в период с 6 по 30 апреля отменяется ряд поездов "Ласточка", курсирующих на Октябрьской железной дороге. Средства за проездные документы, приобретенные в отмененные поезда, будут возвращены пассажирам в полном объеме", - говорится в сообщении.

Кроме того, в сообщении уточняется, что с 6 по 29 апреля отменен поезд № 823 Санкт-Петербург - Сортавала, а с 7 по 30 апреля - обратный поезд № 824. Также с 7 по 29 апреля перестанут ходить поезда № 813, 814, 815, 816 на маршруте Санкт-Петербург - Псков и поезда № 721, 722 на маршруте Санкт-Петербург - Бологое.

В России на 4 апреля зафиксирован 4731 случай заражения коронавирусом, 333 человека выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (3357 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 11:00 мск, умерли 43 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.