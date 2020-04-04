{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Движение поездов "Ласточка" временно отменят на некоторых маршрутах ОЖД

Причиной отмены курсирования поездов является снижение пассажиропотока из-за пандемии коронавируса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 апреля. /ТАСС/. Октябрьская железная дорога (ОЖД, филиал ОАО "РЖД") приостановит с 6 по 30 апреля курсирование ряда поездов "Ласточка" из-за снижения пассажиропотока, вызванного пандемией коронавируса. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ОЖД в субботу.

"В связи со снижением пассажиропотока из-за сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановки в период с 6 по 30 апреля отменяется ряд поездов "Ласточка", курсирующих на Октябрьской железной дороге. Средства за проездные документы, приобретенные в отмененные поезда, будут возвращены пассажирам в полном объеме", - говорится в сообщении.

Кроме того, в сообщении уточняется, что с 6 по 29 апреля отменен поезд № 823 Санкт-Петербург - Сортавала, а с 7 по 30 апреля - обратный поезд № 824. Также с 7 по 29 апреля перестанут ходить поезда № 813, 814, 815, 816 на маршруте Санкт-Петербург - Псков и поезда № 721, 722 на маршруте Санкт-Петербург - Бологое.

В России на 4 апреля зафиксирован 4731 случай заражения коронавирусом, 333 человека выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (3357 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 11:00 мск, умерли 43 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В Саудовской Аравии изолировали несколько районов второго по величине города Джидда
Жителям семи пригородов экономической столицы страны разрешено выходить за покупками или получать медицинскую помощь только в период с 06:00 до 15:00 по местному времени
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС