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Пандемия коронавируса нового типа

В Саудовской Аравии изолировали несколько районов второго по величине города Джидда

Жителям семи пригородов экономической столицы страны разрешено выходить за покупками или получать медицинскую помощь только в период с 06:00 до 15:00 по местному времени

КАИР, 4 апреля. /ТАСС/. Власти Саудовской Аравии в рамках борьбы с распространением коронавируса приняли решение полностью изолировать ряд районов второго по величине города страны - Джидды. Как сообщает телеканал  Al Arabiya, соответствующее распоряжение отдано в субботу МВД королевства.

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Согласно заявлению ведомства, под изоляцию попали семь пригородов Джидды, расположенной на побережье Красного моря и считающейся экономической столицей страны. Жителям этих районов разрешено выходить за покупками или получать медицинскую помощь только в период с 06:00 до 15:00 по местному времени (совпадает с московским), а в остальные часы действует комендантский час.

Ограничения не распространяются на работников жизненно значимых служб и отраслей. С 29 марта действует запрет на въезд и выезд из Джидды.

В пятницу саудовские власти ввели ограничения на передвижение людей и транспорта в Эт-Таифе на западе королевства (провинция Мекка), а также в районе Эль-Катиф и городе Даммам на востоке страны (провинция Эш-Шаркия). В четверг в целях сдерживания пандемии 24-часовой комендантский час был введен в священных дня мусульман городах Мекка и Медина. Въезд и выезд из городов также запрещены. Жителям разрешается передвигаться только в пределах района проживания, но исключительно по крайней необходимости (для получения неотложной медицинской помощи и покупки продуктов) и в строго отведенное время - с 06:00 до 15:00.

По последним данным, общее число инфицированных в королевстве достигло 2179, поправились 420 человек, зафиксировано 29 летальных исходов.

 

Теги
Саудовская АравияПандемия коронавируса нового типа
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