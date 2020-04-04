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Диализный центр с возможностью приема около 70 больных в неделю открыли в Каспийске

Он работает в две смены и оснащен всем необходимым медоборудованием, отметили в пресс-службе городской администрации

МАХАЧКАЛА, 4 апреля. /ТАСС/. Новый диализный центр, рассчитанный на прием около 70 пациентов в неделю, открыли в городе Каспийск республики Дагестан. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе городской мэрии.

"Современный диализный центр заработал в Каспийске. Он открыт ООО "Доктор Нефра" совместно с депутатом городского собрания Каспийска Зауром Расуловым при поддержке мэра города Магомеда Абдулаева. Центр рассчитан на прием около 70 пациентов в неделю", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, новый центр призван помочь тем жителям, которым тяжело добираться на процедуру в Махачкалу. "Открытие такого жизненно важного медцентра с учетом сложившейся из-за распространения коронавируса ситуации как нельзя кстати. Для жителей нашего города, среди которых много страдающих болезнью почек, это действительно большое событие", - отметил собеседник агентства.

Он добавил, что центр работает в две смены и оснащен всем необходимым медоборудованием. "Пациенты смогут получать процедуры круглосуточно. В палатах установлены современные аппараты искусственной почки. На первом этаже в изолированном помещении имеется объемная система водоподготовки, рассчитанная на круглосуточный диализ и миксер для приготовления кислотных растворов. Получить медпомощь здесь смогут как каспийчане, так и жители ближайших муниципалитетов", - сообщил представитель пресс-службы.

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