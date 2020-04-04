В Москве разрешили оказывать услуги по медлицензии во время режима повышенной готовности

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Салоны красоты, массажные и иные, работающие в Москве непосредственно с клиентами и имеющие на такую деятельность медицинскую лицензию, смогут продолжить работу во время введенного режима повышенной готовности. Об этом сообщается в субботу в опубликованном указе мэра Москвы Сергея Собянина.

"Временно приостановить <...> до 1 мая работу салонов <...>, за исключением услуг, оказываемых дистанционным способом, в том числе с условием доставки, а также услуг, оказываемых на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности", - значится в документе.

Собянин с 29 марта ввел для жителей столицы режим самоизоляции. В городе сейчас не работают магазины за исключением продуктовых, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных, закрыты театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты, запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий. За нарушение режима самоизоляции власти столицы ввели для граждан штрафы до 5 тыс. рублей, но их не будут применять до установления правил перемещения по городу. Пропускная система в городе пока не введена.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 1 млн человек, зафиксировано свыше 50 тыс. смертельных исходов. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 4 731 случай заражения, выздоровели 333 человека, умерли 43 пациента. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.