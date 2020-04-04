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Пандемия коронавируса нового типа

В РПЦ сочли безвкусным поступок священника, служившего в респираторе

Председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион считает, что "это не та ситуация, когда следовало бы иронизировать и ерничать"

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) назвал безвкусным поступок священника, вышедшего на проповедь в полнолицевом респираторе в знак протеста против тиражирования темы коронавируса в СМИ. Такое мнение он высказал в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24" в субботу.

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"Я не приветствую такой способ эпатажа за богослужением. Может быть, там какой-то особый приход, какие-то особые прихожане. Но мне это кажется безвкусным, даже не очень приличным в нынешней ситуации. <...> Это не та ситуация, когда следовало бы иронизировать и ерничать", - сказал он.

Ранее в социальных сетях появился видеоролик, в котором протоиерей Андрей Ткачев выходит к прихожанам из алтаря в полнолицевом респираторе, иронизируя над обилием информации о пандемии коронавируса.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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