NYT: в США уже 311 млн человек рекомендовано без нужды не выходить из дома

НЬЮ-ЙОРК, 4 апреля. /ТАСС/. Число жителей США, которым временно рекомендовано без особой необходимости не выходить из дома в целях сокращения случаев заражения коронавирусом, возросло с 297 млн до 311 млн за двое суток. Такие данные привела в субботу на своем сайте газета The New York Times .

Власти большинства штатов страны ввели ограничения на передвижение жителей. Населению разрешается покидать дома для прогулок, закупок в продовольственных магазинах и занятий спортом. Людям рекомендовано соблюдать безопасную дистанцию 1,8 м друг от друга, в некоторых местах за нарушение правила установлены крупные штрафы. В пятницу такой режим ввели губернаторы штатов Алабама и Миссури.

По данным газеты The New York Times, эти и схожие ограничения введены в 41 штате, трех округах и восьми городах страны, а также в столичном округе Колумбия и Пуэрто-Рико. В них проживают не менее 311 млн человек. По оценке Бюро переписи, численность населения Соединенных Штатов превышает 328,2 млн человек.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 290,6 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли 7 826 инфицированных, выздоровели 9 853 человека.