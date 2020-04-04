Суд в Москве 6 апреля рассмотрит дело в отношении задержанного во время прогулки с собакой

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы в понедельник рассмотрит административное дело о неповиновении распоряжению полицейского в отношении москвича Иисуса Воробьева, которого задержали во время прогулки с собакой на Патриарших прудах в центре столицы. Об этом ТАСС рассказал адвокат Олег Елисеев.

"В отношении Воробьева составили протокол по статье 19.3 КоАП ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции"), он отпущен под обязательство о явке, в понедельник, 6 апреля, в Пресненском суде столицы состоится заседание", - сказал адвокат Елисеев.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали москвича, который гулял с собакой в сквере Патриарших прудов. При этом они не дали ему отвезти собаку домой, и она осталась на улице одна. Позже ее забрала жена Воробьева.

Мэр Москвы Сергей Собянин 29 марта сообщил о расширении режима самоизоляции из-за коронавируса на всех жителей столицы. Покидать жилье разрешается только в случаях обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и других угроз жизни и здоровью, поездок на работу, покупок в ближайшем магазине, выгула животных на расстоянии не больше 100 м от дома, выноса мусора.