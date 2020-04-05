ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 апреля, /ТАСС/. Назначенный врио губернатора Камчатки Владимир Солодов прибыл в регион в воскресенье. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Президент России Владимир Путин в пятницу назначил Солодова временно исполнять обязанности губернатора края. До этого Солодов работал председателем правительства Республики Саха (Якутия). Назначение состоялась после принятия президентом отставки Владимира Илюхина, возглавлявшего Камчатку с 2011 года.

"Здесь начинается Россия!" - написал Солодов в социальной сети и разместил свою фотографию у памятника камчатским медведям.

В пресс-службе правительства края ТАСС рассказали, что на вечер воскресенья было запланировано совещание по эпидемиологической обстановке в регионе с участием врио губернатора, однако затем оно было перенесено на понедельник.

Врио губернатора Камчатки прошел обучение на втором потоке так называемой школы губернаторов, которая была запущена на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления "Сколково", РАНХиГС и Высшей школы экономики.

Владимир Солодов, хоть и не родился на Дальнем Востоке, но считается одним из авторитетных дальневосточных политиков. В команде Юрия Трутнева занимался запуском территорий опережающего развития и режима Свободный порт Владивосток, отвечал за инвестиционный климат.