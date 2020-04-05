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Пандемия коронавируса нового типа

Коронавирус выявили у 13 вернувшихся из России граждан Китая

Все они 1 апреля вылетели из Москвы во Владивосток, откуда попали на родину

ПЕКИН, 5 апреля. /ТАСС/. Власти граничащей с Россией китайской провинции Хэйлунцзян за минувшие сутки выявили 13 случаев инфицирования коронавирусом среди вернувшихся из РФ граждан КНР. Как сообщило Центральное телевидение Китая, все они 1 апреля вылетели из Москвы во Владивосток, после чего пересекли границу двух стран.

По данным телеканала, все заболевшие прилетели во Владивосток рейсами "Аэрофлота" SU6281 и SU1700. После этого они прибыли на погранпереходы на рейсовых автобусах и частных автомобилях, пересекли границу двух стран и прибыли в Суйфэньхэ, где их направили на обязательный двухнедельный карантин.

На китайской стороне границы они прошли тестирование на нуклеиновую кислоту коронавируса, которое позже дало положительный результат. Среди инфицированных семь мужчин и шесть женщин. Средний возраст заболевших - 42 года.

Как сообщила ТАСС заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Светлана Морозова, анализы на коронавирус берут у прибывающих из-за рубежа пассажиров только на 10-й день после прилета. По информации Агентства международного сотрудничества Приморского края, прилетавшие во Владивосток из Москвы граждане КНР сразу отправлялись к автомобильному пункту пропуска "Пограничный".

Теги
РоссияКитайПандемия коронавируса нового типа
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Пандемия коронавируса нового типа
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