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В Москве за сутки выявили 536 новых случаев заражения коронавирусом

Всего в столице подтвердили коронавирусную инфекцию у 3893 человек

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Количество подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Москве за сутки выросло на 536 - до 3893 человек. Об этом сообщается в воскресенье на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.

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"По состоянию на 05.04.2020 в Москве подтверждена коронавируская инфекция у 3893 человек", - говорится в сообщении.

4 апреля федеральный оперативный штаб сообщал о 3357 подтвержденных случаях заражения в Москве.

В сообщении уточняется, что по всем новым зарегистрированным случаям выявляются контактировавшие с зараженными лица, в том числе по месту работы. Информация о тех контактах, которые находятся в других регионах, направляется в соответствующие территориальные органы Роспотребнадзора.

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