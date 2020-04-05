Активисты МГЕР выполнили 34,5 тыс. заявок на доставку продуктов пенсионерам и инвалидам

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Активисты "Молодой гвардии Единой России" (МГЕР) выполнили около 35 тыс. заявок на доставку продуктов питания и медикаментов пожилым и маломобильным гражданам. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе МГЕР.

"Добровольцы с 19 марта обработали около 42 тыс. звонков. По результатам обращений было осуществлено 34,5 тыс. выездов по адресам с доставкой лекарств и продуктов пожилым и маломобильным гражданам", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что центры помощи "Молодой гвардии" работают в 55 регионах страны.

"Главной задачей сейчас для нас является помощь людям в преодолении эпидемии коронавируса, а также недопущение создания паники в социальных сетях и мессенджерах. Мы оказываем своевременную информационную и адресную помощь. Тысячи наших волонтеров каждый день осуществляют доставку необходимых продуктов и лекарств", - приводится в сообщении слова председателя координационного совета МГЕР Дениса Давыдова.

В пресс-службе отметили, что активисты "Молодой гвардии" также борются с распространением недостоверной информации о пандемии в интернете. Обнаруженные публикации молодогвардейцы передают в Роскомнадзор. "За прошедшую неделю молодогвардейцы зафиксировали 35 случаев распространения фейковой информации в социальных сетях, а также в групповых чатах мессенджеров", - отмечается в сообщении.

В России на 4 апреля зафиксирован 4 тыс. 731 случай заражения коронавирусом, 333 человека выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (3 тыс. 357 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 11:00 мск субботы, умерли 43 человека. Вечером в субботу московский штаб сообщил о смерти еще двух человек. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.