{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Активисты МГЕР выполнили 34,5 тыс. заявок на доставку продуктов пенсионерам и инвалидам

Как сообщили в организации, молодые люди также борются с распространением недостоверной информации о пандемии в интернете

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Активисты "Молодой гвардии Единой России" (МГЕР) выполнили около 35 тыс. заявок на доставку продуктов питания и медикаментов пожилым и маломобильным гражданам. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе МГЕР.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Добровольцы с 19 марта обработали около 42 тыс. звонков. По результатам обращений было осуществлено 34,5 тыс. выездов по адресам с доставкой лекарств и продуктов пожилым и маломобильным гражданам", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что центры помощи "Молодой гвардии" работают в 55 регионах страны.

"Главной задачей сейчас для нас является помощь людям в преодолении эпидемии коронавируса, а также недопущение создания паники в социальных сетях и мессенджерах. Мы оказываем своевременную информационную и адресную помощь. Тысячи наших волонтеров каждый день осуществляют доставку необходимых продуктов и лекарств", - приводится в сообщении слова председателя координационного совета МГЕР Дениса Давыдова.

В пресс-службе отметили, что активисты "Молодой гвардии" также борются с распространением недостоверной информации о пандемии в интернете. Обнаруженные публикации молодогвардейцы передают в Роскомнадзор. "За прошедшую неделю молодогвардейцы зафиксировали 35 случаев распространения фейковой информации в социальных сетях, а также в групповых чатах мессенджеров", - отмечается в сообщении.

В России на 4 апреля зафиксирован 4 тыс. 731 случай заражения коронавирусом, 333 человека выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (3 тыс. 357 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 11:00 мск субботы, умерли 43 человека. Вечером в субботу московский штаб сообщил о смерти еще двух человек. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Депутат Мосгордумы сообщил, что у него подтвердился анализ на коронавирус
Евгений Ступин также уточнил, что он ждет врача и чувствует себя хорошо
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС