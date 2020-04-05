Воробьев: в Подмосковье ситуация с коронавирусом пока не требует введения пропусков

ТАСС, 5 апреля. Ситуация с распространением коронавируса нового типа в Московской области пока не требует введения пропускного режима, считает губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Пока ситуация не требует введения пропускного режима в Подмосковье - и надеюсь, нам не придется прибегнуть к этим мерам. Но даже если такой режим будет введен, все, кто лечит, кормит, обеспечивает жизнь в Подмосковье, будет обеспечен пропусками в первую очередь", - написал губернатор на своей странице "ВКонтакте".

Ранее он сообщал, что ведется работа по созданию платформы для получения разрешений на передвижение по региону.

Он также напомнил, что период самоизоляции и действие ограничительных мер в регионе продлено до 1 мая.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса введен в Подмосковье с 13 марта, запрещены массовые публичные мероприятия, школы с 21 марта по 12 апреля включительно закрыты на трехнедельные каникулы. До 10 апреля отменены все спортивные мероприятия, приостановлена работа спортивных школ и секций. С 29 марта в регионе введен режим всеобщей самоизоляции.