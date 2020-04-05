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Бурятия продлила режим самоизоляции до 30 апреля

В это время граждане должны соблюдать дистанцию в общественных местах и иметь при себе удостоверение личности

ТАСС, 5 апреля. Власти Бурятии продлили режим самоизоляции на территории региона до 30 апреля. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе правительства республики.

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"Глава Бурятии продлил режим самоизоляции на территории республики до 30 апреля, идет работа по расширению списка организаций, которые будут работать в период ограничительных мероприятий", - сообщили в пресс-службе, отметив, что соответствующий документ будет скоро опубликован.

"На указанный период будет сохранено требование (в людных местах - прим. ТАСС) соблюдать дистанцию в 1,5 м. Кроме того, до 30 апреля 2020 года ужесточается требование иметь при себе и предъявлять по требованию уполномоченных должностных лиц документ, удостоверяющий личность, а в случае следования к месту осуществления трудовой деятельности - подтверждающий документ, выдаваемый работодателем", - добавили в правительстве.

В Бурятии подтверждено 35 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Как ранее сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, Москва, Республика Коми и Бурятия входят в число регионов с самым большим количеством заразившихся коронавирусом на 100 тыс. жителей.

В России по данным на 4 апреля зафиксирован 4 тыс. 731 случай заражения коронавирусом, 333 человека выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (3 тыс. 357 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 11:00 мск субботы, умерли 43 человека. Вечером в субботу московский штаб также информировал о смерти еще двух человек. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияБурятияПандемия коронавируса нового типа
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