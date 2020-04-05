Карантин продлили на Кубани до 12 апреля

КРАСНОДАР, 5 апреля. /ТАСС/. Карантин продлен в Краснодарском крае до 12 апреля, сообщил в воскресенье в своем обращении к жителям региона губернатор Вениамин Кондратьев.

"Я обращаюсь к вам, уважаемые мои земляки и гости края, еще раз с огромной просьбой. Давайте наберемся выносливости, терпения еще на семь дней. У нас нет другого способа быть уверенными в стабилизации эпидемиологической обстановки в крае, кроме как продлить карантинные мероприятия до 12 апреля", - сказал Кондратьев.

Он уточнил, что решение о продлении карантина принято после глубокого анализа дальнейших мер по предотвращению распространения вируса по территории края. Кроме того, добавил он, на территории края на следующей недели ожидается увеличение количества инфицированных.

"Скорее всего, мы будем больше выявлять инфицированных и лечить. Но они уже не смогут инфицировать других, благодаря условиям изолированности каждого жителя и гостя нашего края", - сказал глава региона.

Во вторник власти Краснодарского края приняли решение о введении режима карантина для всех жителей региона из-за угрозы распространения коронавируса. Передвижения по краю возможно только при наличии спецпропусков. Исключения составляют походы в магазин или аптеку. Также ограничения затронули транзитный транспорт, который не должен заезжать в города и станицы.

О ситуации с коронавирусом на Кубани

По информации регионального штаба, на Кубани на сегодня проведено 14 тыс. 769 лабораторных исследований, из них подтверждено 39 случаев заражения новой инфекцией. Пять пациентов находятся в тяжелом состоянии, девять человек выписаны из больниц после выздоровления.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 1 млн человек, зафиксировано свыше 50 тыс. смертельных исходов. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 4 тыс. 731 случай заражения, выздоровели 333 человека, умерли 43 пациента. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.