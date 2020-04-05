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Пандемия коронавируса нового типа
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В Испании за сутки более 670 человек умерли из-за коронавируса

Число инфицированных за этот период увеличилось на 6 тыс. человек

МАДРИД, 5 апреля. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом нового типа в Испании за сутки выросло на 6 тыс. человек - до 130 759, умерли 674 человека. Об этом сообщили в воскресенье в Минздраве королевства.

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По данным ведомства, всего умерших с подтвержденной инфекцией - 12 418 человек, 38 080 пациентов выздоровели. В субботу днем ведомство информировало о 124 736 заболевших и 11 744 жертвах пандемии. Сейчас в королевстве наметилась тенденция снижения числа выявляемых за 24 часа заболевших и погибших. Власти ранее заявляли, что страна достигла пика распространения коронавируса.

Пиренейское королевство занимает второе место в мире после Италии по числу умерших от заболевания. В настоящий момент Испания вышла на вторую позицию после США по количеству инфицированных. Королевство также занимает второе место после Китая по числу вылечившихся.

Первый случай заражения коронавирусом в Испании зафиксирован 31 января, число инфицированных резко начало расти после выявления вспышки в Италии. 14 марта Совет министров Испании одобрил введение в королевстве режима повышенной готовности из-за распространения коронавируса. Эта мера позволила властям ограничить передвижение жителей по всей стране, кроме случаев крайней необходимости.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 1,1 млн человек, зафиксировано свыше 60 тыс. смертельных исходов.

Теги
ИспанияИталияКитайПандемия коронавируса нового типа
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