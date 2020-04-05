Полиция Астрахани ищет пассажиров авиарейса, летевших с зараженной коронавирусом девушкой

АСТРАХАНЬ, 5 апреля. /ТАСС/. Полиция Астраханской области разыскивает пассажиров рейса авиакомпании S7, на котором летела зараженная коронавирусом девушка, сообщили в пресс-службе УМВД России по региону в воскресенье.

"2 апреля рейсом №2161 авиакомпании S7 из Москвы в Астрахань прибыла пассажирка 1997 года рождения, у которой при исследовании проб на коронавирус тесты показали положительный результат", - говорится в сообщении.

Полиция просит пассажиров обратиться в оперативный штаб УМВД России по Астраханской области по телефонам (8512) 400-371, 400-372.

Как передает Telegram-канал областного Минздрава, пассажирка с положительной пробой на коронавирус по ее просьбе отправлена на домашнее лечение, состояние девушки удовлетворительное. В очаге по месту проживания проводятся противоэпидемические мероприятия.

По состоянию на 5 апреля в Астраханской области имеется шесть подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще семь результатов - условно положительные, сообщает министерство здравоохранения по региону. Один из зараженных в тяжелом состоянии, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. В здании, где он проживал со своей семьей, объявлен карантин, общежитие взяли под охрану.