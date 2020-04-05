Медики Камчатки получат выплаты за работу с пациентами с коронавирусом

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 апреля. /ТАСС/. Дополнительные выплаты будут назначены медицинским работникам Камчатского края, которые задействованы в работе по противодействию распространения коронавируса на полуострове. Об этом сообщается на официальном сайте правительства региона.

В воскресенье власти Камчатки подтвердили первые два случая заражения новым коронавирусом в крае. До этого регион оставался в числе последних семи, где ранее не было зарегистрировано случаев заражения вирусом нового типа.

"Уже в апреле мы начнем производить дополнительные выплаты медицинским работникам, которые задействованы в работе по противодействию распространения коронавируса на территории Камчатского края", - приводятся в сообщении слова врио главы региона Владимира Солодова.

Он добавил, что в понедельник в крае будет запущена дополнительная лаборатория для проведения тестирования на наличие коронавируса, что позволит выйти на общую мощность около 300 анализов в день. В частности, в действующих и дополнительных лабораториях смогут оперативно сдать тест люди старше 65 лет, лица, контактировавшие с жителями Камчатки, у которых выявлен вирус, а также прибывающие на территорию полуострова.

В России на 4 апреля зафиксирован 4 731 случай заражения коронавирусом, 333 человека выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (3 357 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 11:00 мск, умерли 43 человека. Вечером в субботу московский штаб также информировал о смерти еще двух человек. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.