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Пандемия коронавируса нового типа

Медики Камчатки получат выплаты за работу с пациентами с коронавирусом

Также в регионе с 6 апреля заработает дополнительная лаборатория для проведения тестирования на наличие коронавируса
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© Юрий Смитюк/ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 апреля. /ТАСС/. Дополнительные выплаты будут назначены медицинским работникам Камчатского края, которые задействованы в работе по противодействию распространения коронавируса на полуострове. Об этом сообщается на официальном сайте правительства региона.

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В воскресенье власти Камчатки подтвердили первые два случая заражения новым коронавирусом в крае. До этого регион оставался в числе последних семи, где ранее не было зарегистрировано случаев заражения вирусом нового типа.

"Уже в апреле мы начнем производить дополнительные выплаты медицинским работникам, которые задействованы в работе по противодействию распространения коронавируса на территории Камчатского края", - приводятся в сообщении слова врио главы региона Владимира Солодова.

Он добавил, что в понедельник в крае будет запущена дополнительная лаборатория для проведения тестирования на наличие коронавируса, что позволит выйти на общую мощность около 300 анализов в день. В частности, в действующих и дополнительных лабораториях смогут оперативно сдать тест люди старше 65 лет, лица, контактировавшие с жителями Камчатки, у которых выявлен вирус, а также прибывающие на территорию полуострова.

В России на 4 апреля зафиксирован 4 731 случай заражения коронавирусом, 333 человека выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (3 357 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 11:00 мск, умерли 43 человека. Вечером в субботу московский штаб также информировал о смерти еще двух человек. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияКамчатский крайСолодов, Владимир ВикторовичДальний ВостокПандемия коронавируса нового типа
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