СМИ: почти 3 тыс. заключенных отпустили из тюрем Шри-Ланки из-за коронавируса

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 апрель. /ТАСС/. Власти Шри-Ланки освободили из тюрем страны около 3 тыс. заключенных, отбывающих наказание за несерьезные преступления, в связи со вспышкой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает в воскресенье газета Colombo Gazette.

По информации издания, 2961 заключенный был отпущен под залог на основании рекомендаций специального комитета, назначенного президентом страны Готабая Раджапаксы. Эта мера призвана улучшить санитарные условия в переполненных тюрьмах страны на фоне распространения нового коронавируса.

По информации Коломбо, в стране зафиксировано 167 случаев заражения новым коронавиурсом, пятеро граждан этого островного государства скончались.