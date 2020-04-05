Власти Британии призвали граждан соблюдать карантин, а не загорать в парках

Королева Елизавета II также намерена призвать своих подданных проявить "свойственные для страны" выдержку и решимость во время эпидемии заболевания

ЛОНДОН, 5 апреля. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Власти Великобритании призвали население соблюдать карантин, предупредив, что желание позагорать не является достаточно веским поводом для того, чтобы выходить на улицу. На эти выходные выпал самый теплый с прошлого октября выходной в стране, воздух прогрелся до 21 градуса, и многие британцы отправились в парки и на пляжи.

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"Большинство людей следуют критически важным рекомендациям органов общественного здравоохранения и остаются дома. Но есть небольшое число граждан, которые до сих пор не делают этого, и довольно сложно в это поверить", - заявил в воскресенье в интервью телеканалу Sky News министр здравоохранения и социальных дел страны Мэтт Хэнкок. "Принятие солнечных ванн противоречат правилам, которые были выработаны по важным соображениям общественного здравоохранения", - сказал глава ведомства. 23 марта в целях борьбы с распространением нового коронавируса в Соединенном Королевстве был введен карантин. Людям разрешено покидать дома лишь в крайних случаях: поехать на работу и вернуться с нее, сходить за покупками, в аптеку или к врачу, один раз в день заняться спортом - совершить пробежку, прогулку, прокатиться на велосипеде. Карантина словно и нет Однако, как убедился корреспондент ТАСС, пройдясь по парку Хэмпстед-хит на севере столицы, многие позволяют себе больше разрешенного правительством. Практически все лавочки заняты загорающими. Некоторые, расстелив покрывало на траве, отдыхают всей семьей. Кругом бегают собаки, катаются велосипедисты и дети на самокатах.

Судя по публикациям СМИ, аналогичная ситуация - и во всех остальных парках. Воскресные газеты, для которых эта тема стала одной из основных, опубликовали фото людей, отдыхающих в общественных местах по всей стране. При этом глава Минздрава отметил, что многие британцы честно соблюдают требование соблюдать дистанцию в два метра. Пешеходы делают большой круг, чтобы обойти друг друга, или останавливаются, чтобы пропустить идущих навстречу. Многие общаются друг с другом на безопасном расстоянии. Карантин соблюдается и членами одной семьи, проживающими раздельно. Так, корреспондент ТАСС стал свидетелем того, как дедушка и бабушка, приехавшие навестить дочь и годовалого внука, стояли на улице и общались на большом расстоянии, не подходя друг к другу. Но все же встречается очень много людей, которые ходят по улицам точно так же, как и до вспышки пандемии, когда ежедневно в стране фиксируется по 700 летальных исходов от заболеваний, вызванных корнавирусом. Королева делает свой ход В этой связи власти не исключают ужесточения карантина. "Мы будем вынуждены принять меры. Если вы не хотите, чтобы мы запретили занятия спортом или другие виды активности на улице - не нарушайте правила", - заявил в эфире Би-би-си в воскресенье Хэнкок.

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