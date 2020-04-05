В Ростовской области ввели запрет на охоту на фоне коронавируса

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 апреля. /ТАСС/. Правительство Ростовской области запретило охоту на территории региона, а также посещение лесов на фоне коронавируса, сообщил в воскресенье в Instagram губернатор Василий Голубев.

"Сегодня я подписал постановление правительства Ростовской области в дополнение к ранее принятым мерам… введены новые запреты… Мы ввели запрет на посещение лесов, охотничьих угодий, а также на саму охоту. Запрет не касается профессиональной надзорной деятельности в этой сфере", - сообщил он.

Также запрещена плановая госпитализация пациентов для проведения курсовой или программной терапии. Под запретом плановые посещения поликлиник и амбулаторий за исключением случаев, когда отсрочка планового посещения может повлечь ухудшение состояния пациента либо создаст угрозу его жизни и здоровью.

Кроме того, с 4 по 30 апреля все общеобразовательные организации в Ростовской области должны обеспечить для учащихся дистанционный способ обучения. Дошкольные образовательные учреждения в этот период работать не будут. Запрещается проведение религиозных обрядов и церемоний вне культовых зданий. Запрет действует до особого распоряжения.

Голубев отметил, что в период ограничительных мероприятий не запрещена работа розничных рынков, реализующих продукты, а также товары первой необходимости.

В Ростовской области девять подтвержденных случая заражения новой коронавирусной инфекцией.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 1,1 млн человек, зафиксировано свыше 60 тыс. смертельных исходов. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5 тыс. 389 случаев заражения, выздоровели 355 человек, умерли 45. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.