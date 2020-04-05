Количество случаев коронавируса за сутки в Алтайском крае выросло до 12

БАРНАУЛ, 5 апреля. /ТАСС/. Пять новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции выявили в Алтайском крае. Таким образом, на сегодня в регионе уже 12 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе правительства региона в воскресенье.

Первый случай коронавируса в Алтайском крае зарегистрировали 29 марта у женщины, вернувшейся из Доминиканской Республики. В регионе действует режим самоизоляции - гражданам до 65 лет рекомендуется не выходить из дома без лишней необходимости, для людей от 65 лет самоизоляция обязательна. Школьникам каникулы продлили до 12 апреля включительно, далее образовательный процесс будет идти в дистанционном режиме.

"Оперативный штаб Алтайского края по реализации мер профилактики и контроля возникновения коронавируса, сообщил о пяти новых случаях Covid-19 у жителей региона. Трое из них выявлены по контакту с предыдущими заболевшими, без клинических проявлений. Еще два случая - заболевшие, у которых лабораторные анализы взяты в связи с тяжелой формой плеврита у одного пациента и пневмонии - у второго. Никаких контактов с ранее заболевшими у последних двух больных не установлено", - говорится в сообщении пресс-службы.

Медики проводят больным необходимый курс лечения, специалисты регионального управления Роспотребнадзора уточняют круг возможных контактов.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 1,1 млн человек, зафиксировано свыше 60 тыс. смертельных исходов. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5 389 случаев заражения, выздоровели 355 человек, умерли 45. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.