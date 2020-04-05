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Атомная электростанция "Фессенхайм" временно отключена от энергосети из-за неисправности

Компания - оператор электростанции EDF сообщила, что это не влияет на безопасность установки и окружающую среду

ПАРИЖ, 5 апреля. /ТАСС/. Сотрудники атомной электростанции "Фессенхайм" временно приостановили работу ее второго реактора из-за неисправности крана. Об этом в воскресенье сообщила компания - оператор электростанции EDF ("Электрисите де Франс").

Как отмечается в коммюнике, неисправность была обнаружена в воскресенье в 10:32 (11:32 мск). Для устранения неисправности "производственная установка № 2 была временно отключена от национальной энергосистемы для проведения кратковременных работ".

"Это не влияет на безопасность установки и окружающую среду, - подчеркнули в компании. - Реактор будет приведен в состояние, позволяющее осуществлять техническое обслуживание крана в соответствии с обычными правилами эксплуатации". "Электростанция будет вновь подключена к сети после устранения неисправности", - добавили в компании.

АЭС "Фессенхайм" - старейшая действующая атомная электростанция Франции, расположенная на северо-востоке страны в регионе Эльзас. Из-за давности срока своей эксплуатации (введена в строй 1 января 1977 года) она неоднократно становилась объектом критики со стороны экологов. 19 февраля 2020 года в официальном государственном вестнике "Журналь оффисьель" было опубликовано распоряжение правительства Франции, в котором прописаны точные сроки остановки двух реакторов старейшей АЭС Франции "Фессенхайм" - 22 февраля и 30 июня соответственно.

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