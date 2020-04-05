Глава комиссии епархии Москвы рекомендовал не посещать храмы во время режима самоизоляции

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Выражение веры путем посещения литургии и принятия причастия во время режима изоляции должно быть исключено для прихожан православных храмов. Таким мнением поделился на своей странице в Facebook в воскресенье председатель информационной комиссии Московской городской епархии священник Александр Волков.

"Я с каждым днем все больше убеждаюсь в том, что такой подход среди наших прихожан должен быть исключен совсем. Ведь это гордость и самолюбие - всем сказали в храм пока не ходить, но я же хочу, я же привык причащаться в воскресенье, мне же лично надо, как же без причастия? Нельзя превращать таинство в требу, в заказной молебен по моей личной нужде", - написал он.

По его мнению, в этом есть "почти кощунство". "Разве это правильно, разве это нормально? Неужели кто-то может сказать про себя, что он настолько действительно жаждет встречи со Христом, что не может подождать несколько недель?", - написал священник.

Те прихожане, которые в настоящее время остаются дома, по мнению Волкова, "в определенной степени участвуют в Евхаристии, совершаемой священством". "Для христианина нормально бывает ждать встречи со Христом. А вот партизанить, делать вид, что у нас тут какие-то первохристианские времена, почти катакомбы, - это не о ситуации в реальности, она совсем иная, чем в первом или ХХ веках, это о том, что у некоторых наших прихожан в головах", - заключил иерей.

29 марта Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время проповеди в храме Христа Спасителя призвал верующих воздержаться от посещения храмов в связи с распространением коронавируса до его особого благословения и молиться дома. Он назвал неразумными священнослужителей, проповедующих отказ от мер предосторожности во время пандемии. Ранее была создана рабочая группа при патриархе по координации деятельности церковных учреждений, в задачи которой вошло, в частности, взаимодействие с властями. 26 марта она опубликовала комментарий, согласно которому пастырские обязанности духовенства в Москве будут исполняться в полном объеме.