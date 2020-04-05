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Пандемия коронавируса нового типа

Все лаборатории Крыма допущены к проведению анализа на коронавирус

Две работающие в регионе лаборатории Роспотребнадзора не справляются с нагрузкой

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апреля. /ТАСС/. Власти Крыма привлекут все лаборатории - вне зависимости от форм собственности - для проведения тестирования на выявление новой коронавирусной инфекции, соответствующие дополнения внесены в указ главы республики Сергея Аксенова.

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Работающие в регионе две лаборатории Роспотребнадзора не справляются с нагрузкой. Также пройти платное тестирование можно в частной лаборатории "Гемотест". За сутки анализ сдают около 300 человек, ожидается, что на следующей неделе этот показатель увеличится до 700.

"Министерству здравоохранения Республики Крым обеспечить лабораторную диагностику новой коронавирусной инфекции с привлечением всех лабораторий организаций вне зависимости от формы собственности, имеющих санитарно-эпидемиологическое заключение на работу с возбудителями III-IV группы патогенности с использованием методов, предполагающих выделение возбудителя, соответствующие условия работы и обученный персонал, владеющий методом полимеразно-цепной реакции", - говорится в указе "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым", дополненная версия которого опубликована в воскресенье на портале правительства региона.

В республике под медицинским наблюдением находятся 2 974 человека, из них на самоизоляции - 2 886, в стационарах - 66, в обсерваторах - 22. В регионе 20 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, два человека выписаны. Состояние заразившихся удовлетворительное. Первый заразившийся был выявлен 21 марта, это житель Евпатории, вернувшийся из Франции через территорию Украины.

Теги
РоссияКрымПандемия коронавируса нового типа
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