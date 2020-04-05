Все лаборатории Крыма допущены к проведению анализа на коронавирус

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апреля. /ТАСС/. Власти Крыма привлекут все лаборатории - вне зависимости от форм собственности - для проведения тестирования на выявление новой коронавирусной инфекции, соответствующие дополнения внесены в указ главы республики Сергея Аксенова.

Работающие в регионе две лаборатории Роспотребнадзора не справляются с нагрузкой. Также пройти платное тестирование можно в частной лаборатории "Гемотест". За сутки анализ сдают около 300 человек, ожидается, что на следующей неделе этот показатель увеличится до 700.

"Министерству здравоохранения Республики Крым обеспечить лабораторную диагностику новой коронавирусной инфекции с привлечением всех лабораторий организаций вне зависимости от формы собственности, имеющих санитарно-эпидемиологическое заключение на работу с возбудителями III-IV группы патогенности с использованием методов, предполагающих выделение возбудителя, соответствующие условия работы и обученный персонал, владеющий методом полимеразно-цепной реакции", - говорится в указе "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым", дополненная версия которого опубликована в воскресенье на портале правительства региона.

В республике под медицинским наблюдением находятся 2 974 человека, из них на самоизоляции - 2 886, в стационарах - 66, в обсерваторах - 22. В регионе 20 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, два человека выписаны. Состояние заразившихся удовлетворительное. Первый заразившийся был выявлен 21 марта, это житель Евпатории, вернувшийся из Франции через территорию Украины.