Власти Луизианы заявили, что запасы аппаратов ИВЛ закончатся 9 апреля

НЬЮ-ЙОРК, 5 апреля. /ТАСС/. У властей американского штата Луизиана запасы аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) подойдут к концу в четверг, 9 апреля. Об этом сообщил в воскресенье в эфире телекомпании СNN губернатор Луизианы Джон Бел Эдвардс.

"Мы каждый день получаем информацию, дополняющую модель [дальнейшего развития ситуации]. Мы считаем, что имеющиеся в наличии аппараты ИВЛ закончатся в пределах 9 апреля", - предупредил губернатор. По его оценке, свободных коек, оборудованных ИВЛ, не будет через два дня.

Президент США Дональд Трамп в субботу назвал Луизиану следующим потенциальным эпицентром COVID-19 после штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси. Согласно данным, размещенном в Twitter мэра Нового Орлеана Латои Кантрелл, в Луизиане подтверждены 12 496 случаев заболевания, вызываемого новым коронавирусом, и смерть 409 инфицированных. В Новом Орлеане зафиксированы 3966 случаев заражения и 153 смерти.

США вышли на первое место в мире по числу случаев заражения коронавирусом. По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 324 тыс. случаев заражения коронавирусом. 9180 человек умерли, выздоровели 16 789 пациентов.