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Власти Крыма сняли ограничения на проезд поезда Керчь - Анапа по Крымскому мосту

Пассажирские перевозки городского и пригородного сообщения разрешены в период с 06:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00, пригородным поездам разрешено совершать по одному оборотному рейсу утром и вечером

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апреля. /ТАСС/. Власти Республики Крым сняли ограничения на курсирование пригородного поезда Керчь - Анапа - Керчь, соответствующий пункт 28.8 исключен из дополненной версии указа главы республики Сергея Аксенова, размещенной в воскресенье на портале правительства Крыма.

Глава Республики Крым 17 марта 2020 года издал указ "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым", после в него вносились дополнения. В том числе и о приостановке со 2 апреля движения поездов Керчь - Анапа - Керчь по Крымскому мосту из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции.

В то же время в опубликованной 5 апреля дополненной версии указа сохраняется временный запрет на пассажирские перевозки на морском транспорте, а также движение маломерных судов, на пассажирские перевозки по автобусным и троллейбусным маршрутам, по маршрутам междугороднего (по межмуниципальным и межрегиональным маршрутам) и международного сообщений. Пассажирские перевозки городского и пригородного сообщения разрешены в период с 06:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00. Пригородным поездам разрешено совершать по одному оборотному рейсу утром и вечером.

Первый поезд со станции Керчь (Крым) в Анапу (Краснодарский край) отправился менее месяца назад - 7 марта. До этого проехать из одного города в другой можно было только автомобильным транспортом. ТАСС пока не располагает комментариями Южной пригородной пассажирской компании, которая является оператором пригородного железнодорожного сообщения в Крыму о дате возобновления рейса Керчь - Анапа - Керчь.

В Республике Крым под медицинским наблюдением находятся 2 974 человека, из них на самоизоляции - 2 886 человек, в стационарах - 66 человек, в обсерваторах - 22 человека. В регионе 20 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, выписаны из больниц два человека. Состояние заразившихся удовлетворительное. Первый заразившийся в Крыму был выявлен 21 марта, это житель Евпатории, вернувшийся из Франции через территорию Украины.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 1,1 млн человек, зафиксировано свыше 60 тыс. смертельных исходов. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5 389 случаев заражения, выздоровели 355 человек, умерли 45. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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