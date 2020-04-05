Полиция Москвы разыскивает двоих детей, ушедших из дома после конфликта с родителями

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Столичная полиция разыскивает двоих детей, которые вечером в воскресенье ушли из дома в Москве и не выходят на связь. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"В 19:20 поступило сообщение о том, что из дома, расположенного по адресу 1-й Хорошевский проезд, ушли двое несовершеннолетних - мальчик и девочка, которые не выходят на связь. По данному факту проводится проверка, принимаются меры по их розыску", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что, по предварительным данным, у детей с собой чемодан с вещами. Причиной их ухода из дома мог стать конфликт с родителями.